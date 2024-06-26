Никс договорились об обмене главной звезды Бруклина

Последний раз эти две команды проводили трейд в 1983 году.

Нью-Йорк Никс и Бруклин Нетс договорились об обмене одного из лучших оборонительных игроков НБА Микала Бриджеса, сообщает The Athletic.

За 27-летнего защитника Никс отдадут пакет активов, состоящий из Бояна Богдановича, четырех незащищенных пиков первого раунда (2025, 2027, 2029, 2031), защищенного пика первого раунда 2025 года (принадлежащий Милуоки Бакс), обмена выбора в первом раунде 2028 года и выбора во втором раунде 2026 года.

Бриджес присоединится к команде, которая завершила прошлый сезон с 50 победами, вторым номером посева и вылетом со второго раунда плей-офф, остановившись в одной победе от финала Восточной конференции.

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К тому же, Микал воссоединится с Джейленом Брансоном, Донте ДиВинченцо и Джошем Хартом в качестве участника квартета бывших звезд Университета Виллановы.

Стоит также отметить, что сделка по Бриджесу прервала 41-летнюю серию - последний раз Никс и Нетс совершали обмен друг с другом в 1983 году.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми обменами, которые были проведены со стартом межсезонья.

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