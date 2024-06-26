iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Никс договорились об обмене главной звезды Бруклина

Последний раз эти две команды проводили трейд в 1983 году.
Сегодня, 10:00
Микал Бриджес / Getty Images
Микал Бриджес / Getty Images

Нью-Йорк Никс и Бруклин Нетс договорились об обмене одного из лучших оборонительных игроков НБА Микала Бриджеса, сообщает The Athletic.

За 27-летнего защитника Никс отдадут пакет активов, состоящий из Бояна Богдановича, четырех незащищенных пиков первого раунда (2025, 2027, 2029, 2031), защищенного пика первого раунда 2025 года (принадлежащий Милуоки Бакс), обмена выбора в первом раунде 2028 года и выбора во втором раунде 2026 года.

Бриджес присоединится к команде, которая завершила прошлый сезон с 50 победами, вторым номером посева и вылетом со второго раунда плей-офф, остановившись в одной победе от финала Восточной конференции.

Читай также: Драфт НБА-2024: кого выберет Атланта под первым пиком, кто заберет Бронни Джеймса

К тому же, Микал воссоединится с Джейленом Брансоном, Донте ДиВинченцо и Джошем Хартом в качестве участника квартета бывших звезд Университета Виллановы.

Стоит также отметить, что сделка по Бриджесу прервала 41-летнюю серию - последний раз Никс и Нетс совершали обмен друг с другом в 1983 году.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми обменами, которые были проведены со стартом межсезонья.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Йорк Никс Бруклин Нетс

Статьи по теме

Одна из самых богатых женщин в мире приобрела часть акций Бруклин Нетс Одна из самых богатых женщин в мире приобрела часть акций Бруклин Нетс
Плей-офф НБА: Индиана выбила Нью-Йорк, Миннесота вышла в финал Запада, одолев Денвер Плей-офф НБА: Индиана выбила Нью-Йорк, Миннесота вышла в финал Запада, одолев Денвер
Бруклин Нетс выведут из обращения игровой номер Винса Картера Бруклин Нетс выведут из обращения игровой номер Винса Картера
Плей-офф НБА: Нью-Йорк одержал победу над Индианой, Денвер одолел Миннесоту Плей-офф НБА: Нью-Йорк одержал победу над Индианой, Денвер одолел Миннесоту
Помочь журналистам

Видео

Пенальти от Мбаппе и Левандовски и ничья Франции и Польши в обзоре матча Евро-2024
Пенальти от Мбаппе и Левандовски и ничья Франции и Польши в обзоре матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграют с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Европа12:19
Милан готов подписать многострадального форварда Челси
Бокс11:52
Усик должен был отказаться от титула IBF - журналист
Евро-202411:40
Группа E: Каждая команда, включая Украину, может закончить как первой, так и последней
ММА11:30
Бои без правил: расписание боев и турниров
ММА11:18
Боец UFC дисквалифицирован до конца года из-за драки с фанатом
Европа10:53
Лионель Месси: статистика-2023/2024
Евро-202410:44
Сборная Украины опубликовала список игроков на матч с Бельгией
Украина10:33
Трансферы УПЛ: Заря лишилась двоих игроков, Шахтер подписал Фесюна и защитника сборной Туниса
Украина10:28
Шахтер объявил о трансфере тунисского защитника
Европа10:20
Ювентус подписал нового голкипера - источник
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK