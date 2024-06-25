Драфт НБА-2024: кого выберет Атланта под первым пиком, кто заберет Бронни Джеймса

В ночь на 27 июня в Бруклине в Барклейс Центре пройдет первая часть Драфта Национальной баскетбольной ассоциации.

Несмотря на то, что класс 2024 года не обещает быть таким же талантливым, как годом ранее, он все равно привлекает внимание некоторыми личностями.

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По данному случаю The Athletic собрал главные события, которые, как считается, произойдут во время драфта.

Кого выберет Атланта под первым пиком?

Закари Рисашер - 1,40

Донован Клингэн - 3,50

Александр Сарр - 6,10

Стефон Касл - 24,0

Рид Шеппард - 72,0

Какая команда задрафтует Бронни Джеймса?

Лос-Анджелес Лейкерс - 1,77

Финикс Санз - 8,0

Даллас Маверикс - 10,0

Миннесота Тимбервулвз - 11,0

Торонто Рэпторс - 11,0

Кто будет выбран в ТОП-10 Драфта НБА?

Далтон Кнехт - 1,18

Коди Уильямс - 1,29

Девин Картер - 1,54

Рональд Холланд - 1,61

Роб Диллингем - 1,77

Кого выберет Вашингтон под вторым пиком?

Александр Сарр - 1,16

Закари Рисашер - 6,75

Донован Клингэн - 14,0

Рид Шеппард - 22,0

Стефон Касл - 31,0

Кого выберет Хьюстон под третьим пиком?

Рид Шеппард - 1,71

Донован Клингэн - 4,0

Стефон Касл - 8,0

Закари Рисашер - 8,75

Александр Сарр - 16,5

Кого выберет Сан-Антонио под четвертым пиком?

Стефон Касл - 2,65

Рид Шеппард - 4,75

Закари Рисашер - 5,75

Донован Клингэн - 6,0

Матас Бузелис - 6,75

Кого выберет Детройт под пятым пиком?

Матас Бузелис - 2,25

Коди Уильямс - 5,25

Стефон Касл - 6,75

Далтон Кнехт - 10,3

Донован Клингэн - 11,0

Напомним, что в этом году Драфт НБА пройдет по измененной программе: в ночь на 27 июня состоится первый раунд, а в ночь на 28 июня - второй раунд.

Так было сделано по просьбе команд, которые хотели получить больше времени на анализ драфта и игроков, которых они могут выбрать.

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