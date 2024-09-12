Бывшая сотрудница Финикс Санз готова судиться с клубом, требуя 60 миллионов

Она считает, что ее незаконно уволили из организации.

Клуб НБА Финикс Санз втянут в спор с бывшей сотрудницей, которая заявляет о дискриминации и незаконном увольнении, сообщает ESPN.

Она требует возмещения ущерба в размере 60 миллионов долларов, согласно 25-страничному заявлению от августа 2024 года.

Андреа Тришан была менеджером программы Санз по многообразию, равноправию и инклюзивности. Она подала жалобу в Комиссию по равным возможностям в сфере занятости США и в отдел гражданских прав генерального прокурора Аризоны, который ведет расследование по этому делу.

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Офис генерального прокурора Аризоны отказался от комментариев, отметив, что "не подтверждает существование расследований и не дает комментариев по поводу возможных расследований".

Тришан, которая в своем заявлении указала, что в конце мая ее включили в план улучшения работы, была уволена в июле 2023 года.

Андреа и Финикс обсуждали возможность урегулирования спора, но на данный момент никакого соглашения достигнуто не было.

Ее адвокаты сообщили ESPN, что они уже подготовили официальный иск против Санз и собираются его подать. По словам адвокатов, у нее есть время до 13 ноября, чтобы сделать это.

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