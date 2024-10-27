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Баскетбол

Дюрант преодолел отметку в 29 тысяч очков за карьеру

Кей Ди стал лишь восьмым игроком в истории НБА, которому удалось это сделать.
Сегодня, 19:09
Кевин Дюрант / Getty Images
Кевин Дюрант / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Финикс на своем паркете обыграл Даллас со счетом 114:102.

Лучшим игроком в составе победившей команды стал Кевин Дюрант, набравший 20 очков, 7 подборов и 2 передачи.

По ходу встречи звездному форварду Санз покорилось одно достижение - Кей Ди преодолел планку в 29 тысяч очков за карьеру, сообщает официальный сайт НБА.

По информации источника, Дюрант стал только восьмым игроком в истории лиги, которому удалось это сделать.

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Кевин присоединился к элитному клубу, который включает в себя ЛеБрона Джеймса, Карима Абдул-Джаббара, Карла Мэлоуна, Коби Брайанта, Майкла Джордана, Дирка Новицки и Уилта Чемберлена.

Ранее стал известно план, по которому Лос-Анджелес Лейкерс собираются действовать относительно Бронни Джеймса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кевин Дюрант Финикс Санз

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