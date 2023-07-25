Сын ЛеБрона пережил остановку сердца на тренировке, его госпитализировали

Парня уже выписали из отделения интенсивной терапии.

Баскетболист Бронни Джеймс пережил остановку сердца, сообщает Шэмс Чарания.

Сын ЛеБрона Джеймса неожиданно упал без сознания во время тренировки, подоспевшие вовремя медики констатировали остановку сердца и срочно отвезли парня в госпиталь.

Это случилось в понедельник днем. Сейчас Бронни чувствует себя намного лучше, его выписали из отделения интенсивной терапии.

ЛеБрон и Саванна находятся рядом с сыном, они поблагодарили всех, кто прислал слова утешения, а также врачей, и попросили журналистов пока их не беспокоить.

Ранее также сообщалось, что Никола Йокич пропустит чемпионат мира.

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