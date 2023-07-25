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Баскетбол

Сын ЛеБрона пережил остановку сердца на тренировке, его госпитализировали

Парня уже выписали из отделения интенсивной терапии.
Сегодня, 18:06
Бронни Джеймс / Getty Images
Бронни Джеймс / Getty Images

Баскетболист Бронни Джеймс пережил остановку сердца, сообщает Шэмс Чарания.

Сын ЛеБрона Джеймса неожиданно упал без сознания во время тренировки, подоспевшие вовремя медики констатировали остановку сердца и срочно отвезли парня в госпиталь.

Это случилось в понедельник днем. Сейчас Бронни чувствует себя намного лучше, его выписали из отделения интенсивной терапии.

ЛеБрон и Саванна находятся рядом с сыном, они поблагодарили всех, кто прислал слова утешения, а также врачей, и попросили журналистов пока их не беспокоить.

Ранее также сообщалось, что Никола Йокич пропустит чемпионат мира.

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