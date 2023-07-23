Йокич не сыграет на чемпионате мира-2023

Новоиспеченный чемпион НБА не поможет сборной Сербии на предстоящем турнире.

После нескольких дней спекуляций и слухов стало известно, что чемпион НБА в составе Денвера Никола Йокич точно не попадет в состав сборной Сербии на предстоящий чемпионат мира, сообщает BasketNews.

Двукратный MVP регулярки получил длительный отпуск от главного тренера сборной Светислава Пешича. Но даже это не заставило 28-летнего центрового изменить свое решение - он не сыграет на турнире.

Сообщается, что Йокич уже проинформировал тренера и сербскую федерацию о своем намерении пропустить чемпионат мира.

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Новый капитан сборной Сербии Богдан Богданович также участвовал в том, чтобы убедить "Джокера" сыграть на ЧМ-2023, но безуспешно.

В составе сборной Сербии Никола Йокич стал серебряным призером Олимпиады-2016 в Бразилии.

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