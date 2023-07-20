Яннис, несмотря на травму, попал в расширенную заявку Греции на ЧМ-2023
Звезда Милуоки вместе со сборной начнет подготовку к предстоящему турниру.
На следующей неделе сборная Греции начнет подготовку к предстоящему чемпионату мира-2023.
Команда под руководством Димитриса Итудиса сыграет на групповом этапе в Маниле, где встретится с Иорданией, США и Новой Зеландией.
Главный вопрос заключался в том, будет ли Яннис Адетокумбо включен в предварительную заявку греков - некоторое время назад у чемпиона НБА 2021 года была процедура по очистке левого колена, что оставило много сомнений относительно его доступности.
Как сообщает BasketNews, Грик Фрик все же добрался до заявки. Он будет участвовать в подготовке команды, но окончательное решение о его участии все равно будет принимать Милуоки.
Расширенная заявка сборной Греции:
- Яннис Адетокумбо
- Танасис Адетокумбо
- Костас Адетокумбо
- Гиоргос Папаяннис
- Яннис Папапетру
- Динос Митоглу
- Димитрис Мораитис
- Костас Папаниколау
- Томас Уокап
- Яннулис Ларендзакис
- Михалис Лунтцис
- Лефтерис Манцукас
- Лефтерис Бохоридис
- Димитрис Аграванис
- Димитрис Флионис
- Никос Рогкавопулос
- Вангелис Зугрис
- Василис Хараламбопулос
- Панайотис Калаицакис
- Никос Чукгаз
- Гиоргос Цалмпурис
- Вассилис Толиопулос
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!