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Баскетбол

Яннис, несмотря на травму, попал в расширенную заявку Греции на ЧМ-2023

Звезда Милуоки вместе со сборной начнет подготовку к предстоящему турниру.
Сегодня, 13:13
Яннис Адетокумбо / Getty Images
Яннис Адетокумбо / Getty Images

На следующей неделе сборная Греции начнет подготовку к предстоящему чемпионату мира-2023.

Команда под руководством Димитриса Итудиса сыграет на групповом этапе в Маниле, где встретится с Иорданией, США и Новой Зеландией.

Главный вопрос заключался в том, будет ли Яннис Адетокумбо включен в предварительную заявку греков - некоторое время назад у чемпиона НБА 2021 года была процедура по очистке левого колена, что оставило много сомнений относительно его доступности.

Как сообщает BasketNews, Грик Фрик все же добрался до заявки. Он будет участвовать в подготовке команды, но окончательное решение о его участии все равно будет принимать Милуоки.

Расширенная заявка сборной Греции:

  1. Яннис Адетокумбо
  2. Танасис Адетокумбо
  3. Костас Адетокумбо
  4. Гиоргос Папаяннис
  5. Яннис Папапетру
  6. Динос Митоглу
  7. Димитрис Мораитис
  8. Костас Папаниколау
  9. Томас Уокап
  10. Яннулис Ларендзакис
  11. Михалис Лунтцис
  12. Лефтерис Манцукас
  13. Лефтерис Бохоридис
  14. Димитрис Аграванис
  15. Димитрис Флионис
  16. Никос Рогкавопулос
  17. Вангелис Зугрис
  18. Василис Хараламбопулос
  19. Панайотис Калаицакис
  20. Никос Чукгаз
  21. Гиоргос Цалмпурис
  22. Вассилис Толиопулос

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