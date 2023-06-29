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Баскетбол

Яннис рискует пропустить чемпионат мира-2023

Проблемы с ногой могут напрямую повлиять на решение Милуоки отпустить свою звезду на международный турнир.
Сегодня, 11:42
Яннис Адетокумбо / Getty Images
Яннис Адетокумбо / Getty Images

Сборная Греции считается одним из главных фаворитов на победу на предстоящем чемпионате мира-2023. Однако в ближайшее время данный статус может кардинальным образом измениться.

Как сообщает BasketNews со ссылкой на греческое издание SDNA, главная звезда Милуоки и сборной Греции Яннис Адетокумбо рискует не поехать на турнир.

По информации источника, Грик Фрик получил травму ноги, которая может помешать выступить ему на ЧМ-2023.

Сообщается, что Яннис хочет представить свою страну на турнире, однако окончательное решение примет Милуоки.

Если Адетокумбо не будет на 100% здоров, медицинский штаб "оленей" не даст "зеленый свет", в результате чего 28-летний бигмен будет вынужден пропустить чемпионат мира.

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Согласно с информацией SDNA, на данный момент шансы Янниса поехать на турнир составляют менее 50%.

На групповом этапе ЧМ-2023 Греция сыграет с США, Иорданией и Новой Зеландией. Первая игра состоится 26 августа.

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