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Баскетбол

Бывшая команда Михайлюка надеется переподписать скандального форварда

Хорнетс уже сделали квалификационное предложение Майлзу Бриджесу.
Сегодня, 09:47
Майлз Бриджес / Getty Images
Майлз Бриджес / Getty Images

Шарлотт не отказываются от возможности вернуть форварда Майлза Бриджеса.

Как сообщает ESPN, во вторник, 27 июня,  Хорнетс сделали квалификационные предложения ему, Пи Джей Вашингтону и Тео Маледону, сделав всех трех ограниченно свободными агентами.

Напомним, что 25-летний Бриджес пропустил весь сезон-2022/23 после того, как прошлым летом ему было предъявлено обвинение в домашнем насилии. Сейчас он отбывает трехлетний испытательный срок.

Ранее НБА отстранила его на 30 игр, но добавила, что, поскольку Бриджес пропустил весь сезон, 20 из этих игр считаются уже отыгранными. Он пропустит первые 10 игр в следующем сезоне.

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Майлз Бриджес возглавлял Шарлотт по результативности и количеству подборов в сезоне-2021/22 и готовился к получению щедрого контракта от команды до инцидента с домашним насилием.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Святослав Михайлюк Шарлотт Хорнетс Майлз Бриджес

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