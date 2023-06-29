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Баскетбол

НБА и профсоюз игроков официально подписали новое коллективное соглашение

В ближайшие годы локаута можно не бояться.
Сегодня, 08:55
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

НБА выпустила полный коллективный договор для своих команд в среду, 28 июня, за два дня до открытия рынка свободных агентов и за три дня до вступления в силу нового трудового соглашения между лигой и ее игроками, сообщает ESPN.

Договор на 676 страниц, который был подписан как НБА, так и профсоюзом игроков, рассчитан на семь лет, то есть до сезона-2029/30.

При этом у каждой из сторон есть право отказаться от него за год до последнего сезона. Установленный дедлайн такого решение - 15 октября 2028 года.

Напомним, что стороны достигли принципиального соглашения по договору еще 1 апреля. Тогда НБА готовилась отказаться от действующего коллективного соглашения, что могло привести к первому за 12 лет локауту в лиге.

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Затем владельцы и игроки НБА проголосовали отдельно за одобрение новой сделки в конце того же месяца. В итоге сторонам потребовалось несколько недель, чтобы завершить написание фактического соглашения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профсоюз коллективное соглашение

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