Звезда Чикаго продлила контракт с организацией

Центровой Чикаго Никола Вучевич согласовал новый трехлетний контракт с франшизой, передает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски.

Двукратный участник Матча всех звезд решил не выходить на рынок свободных агентов, подписав продление на 60 миллионов долларов.

Chicago Bulls center Nikola Vucevic is finalizing a three-year, $60M contract extension, his agents Bill Duffy and Rade Fillipovich tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 28, 2023

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Вучевич, которому в начале следующего сезона исполнится 33 года, в прошлом сезоне сыграл все 82 игры за Буллз.

Стоит отметить, что в двух последних сезонах в составе Чикаго черногорец демонстрировал идентичные показатели: 17, 6 очка, 11,0 подбора и 3,2 передачи за матч.

Производительность Вучевича, а также его доступность для каждой игры были главными причинами, по которым генменеджер "быкоов" Артурас Карнишовас хотел заключить с игроком новый контракт.