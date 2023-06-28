Игрок Голден Стэйт выйдет на рынок свободных агентов

Донте ДиВинченцо намерен заработать куда больше, чем он мог бы, использовав опцию игрока.

Защитник Голден Стэйт Донте ДиВинченцо решил отказаться от своей опции игрока на следующий сезон, сообщает журналистка ESPN Кендра Эндрюс.

По информации источника, 26-летний баскетболист станет неограниченно свободным агентом, выйдя на рынок, который откроется уже в начале июля.

Donte DiVincenzo is not picking up his $4.7 million player option with the Warriors and will enter unrestricted free agency, source tells ESPN. — Kendra Andrews (@kendra__andrews) June 27, 2023

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ДиВинченко отказался от 4,7 миллионов долларов за сезон-2023/24, претендуя на куда большую зарплату.

В прошедшем регулярном сезоне Донте ДиВинченцо набирал в среднем 9,4 очка, 4,5 подбора и 3,5 передачи в 72 матчах за Уорриорз.

Ранее стало известно, что Голден Стэйт намерен заключить новый долгосрочный контракт с Клэем Томпсоном.