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Баскетбол

Игрок Голден Стэйт выйдет на рынок свободных агентов

Донте ДиВинченцо намерен заработать куда больше, чем он мог бы, использовав опцию игрока.
Сегодня, 00:29
Донте ДиВинченцо и Стеф Карри / Getty Images
Донте ДиВинченцо и Стеф Карри / Getty Images

Защитник Голден Стэйт Донте ДиВинченцо решил отказаться от своей опции игрока на следующий сезон, сообщает журналистка ESPN Кендра Эндрюс.

По информации источника, 26-летний баскетболист станет неограниченно свободным агентом, выйдя на рынок, который откроется уже в начале июля.

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ДиВинченко отказался от 4,7 миллионов долларов за сезон-2023/24, претендуя на куда большую зарплату.

В прошедшем регулярном сезоне Донте ДиВинченцо набирал в среднем 9,4 очка, 4,5 подбора и 3,5 передачи в 72 матчах за Уорриорз.

Ранее стало известно, что Голден Стэйт намерен заключить новый долгосрочный контракт с Клэем Томпсоном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз

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