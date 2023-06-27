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Баскетбол

Голден Стэйт хочет заключить новый долгосрочный контракт с Томпсоном

Для этого участнику дуэта Splash Brothers придется пойти на сокращение зарплаты.
Сегодня, 17:59
Клэй Томпсон / Getty Images
Клэй Томпсон / Getty Images

Голден Стэйт "абсолютно хочет" сохранить Клэя Томпсона в долгосрочной перспективе, заявил Брайан Уиндхорст из ESPN.

Однако Уиндхорст отметил во время своего выступления на "Get Up the Warriors", что в таком случае Томпсону придется согласиться на сокращение зарплаты. При этом он привел пример Эндрю Уиггинса, который пошел на такой шаг.

"Но если вы посмотрите на то, что они сделали в прошлом году с Эндрю Уиггинсом, я думаю, это очень поучительно. Уиггинс был ключевой частью их чемпионской команды", - цитирует Уиндхорста Bleacher Report.

"Они очень хотели его, и они были готовы подписать с ним продление, но это продление включало сокращение зарплаты. Зарплата Уиггинса в этом году на 9 миллионов долларов меньше, чем в прошлом году. Это парень в расцвете сил, который внес большой вклад в чемпионскую команду".

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В прошедшем сезоне Клэй Томпсон в среднем набирал 21,9 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи за матч при 41,2% попаданий из-за дуги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Клэй Томпсон Голден Стейт Уорриорз

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