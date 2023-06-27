Даллас возобновил интерес к звезде Финикса

Техасская организация может снова попытаться заполучить центрового, который ей так нужен.

По ходу прошедшего сезона ходили слухи, что Даллас и Финикс ведут переговоры вокруг драфта НБА относительно потенциальной сделки по Деандре Эйтону.

Хотя с тех пор переговоры прекратились, а драфт уже состоялся, инсайдер НБА Марк Стейн сообщает, что возможность возобновления переговоров снова возросла.

"Источники, знакомые с торговыми переговорами Финикса и Далласа, сказали, что нельзя исключать возобновление переговоров по Эйтону", — цитирует Стейна Sports Illustrated.

"Обмен Эйтона был бы дорогой авантюрой для Далласа, учитывая годы контракта и миллионы, которые есть у бигмена. Но это авантюра, на которую Маверикс в конечном итоге готовы пойти, учитывая их потребность в центровом и относительно низкую стоимость приобретения игрока".

Финикс был активен в это межсезонье, наняв Фрэнка Фогеля вместо бывшего главного тренера Монти Уильямса и совершив блокбастерную сделку с Вашингтоном, в результате которой команда получила Брэдли Била вместо Криса Пола.