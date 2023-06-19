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Баскетбол

Финикс и Вашингтон провели первый громкий обмен межсезонья при участии Била и Пола

Судя по пакетам активов, можно заявить, что Санз явно остались в выигрыше.
Сегодня, 00:04
Брэдли Бил и Крис Пол / Getty Images
Брэдли Бил и Крис Пол / Getty Images

Вашингтон и Финикс стали организаторами первого громкого обмена этого межсезонья.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Санз приобрели у Уизардс звездного защитника Брэдли Била.

В обратном направлении последовали Крис Пол, Лэндри Шэмет, а также несколько пиков второго раунда. К тому же, Вашингтон получил возможность по желанию обмениваться с Финиксом пиками первого раунда..

Напомним, что недавно появилась информация, что Брэдли Бил работает с фронт-офисом Вашингтона по его обмену в команду-контендер.

В то же самое время Финикс был бы не против расстаться с Крисом Полом, что в итоге и произошло.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брэдли Бил Крис Пол Вашингтон Уизардс Финикс Санз Лэндри Шэмет

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