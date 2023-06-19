Финикс и Вашингтон провели первый громкий обмен межсезонья при участии Била и Пола
Вашингтон и Финикс стали организаторами первого громкого обмена этого межсезонья.
Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Санз приобрели у Уизардс звездного защитника Брэдли Била.
В обратном направлении последовали Крис Пол, Лэндри Шэмет, а также несколько пиков второго раунда. К тому же, Вашингтон получил возможность по желанию обмениваться с Финиксом пиками первого раунда..
Bradley Beal is heading to Phoenix, sources tell @ShamsCharania.— The Athletic (@TheAthletic) June 18, 2023
Chris Paul headlines the package going back to Washington in return. pic.twitter.com/zZ1yKDkr5f
Напомним, что недавно появилась информация, что Брэдли Бил работает с фронт-офисом Вашингтона по его обмену в команду-контендер.
В то же самое время Финикс был бы не против расстаться с Крисом Полом, что в итоге и произошло.