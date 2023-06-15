Вашингтон и Бил будут искать варианты для обмена баскетболиста

Игрок вместе с клубом будут решать, в какую организацию он отправится.

Новые руководители фронт-офиса Вашингтона и Брэдли Бил будут работать над обменом баскетболиста, сообщает The Athletic.

Стороны пришли к взаимному пониманию, что они вместе будут искать варианты для обмена, который отправит звездного защитника в другую команду, если столичная организация захочет уйти в перестройку.

Сообщается, что потенциальное решение о поиске обмена будет принято после драфта НБА 22 июня.

Источники, которым была предоставлена ​​анонимность, сказали, что Майами и Милуоки будут главными кандидатами на 29-летнего игрока.

Стоит отметить, что в нынешнем 5-летнем контракте Била на 251 миллион долларов есть уникальный для лиги пункт, по которому он обладает правом вето на любой его обмен. Контракт также включает 15-процентный торговый бонус.

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В прошлом сезоне Брэдли Бил набирал в среднем 23.2 очка, 3.9 подбора и 5.4 ассиста за игру. Из-за травм он принял участие лишь в 50 матчах регулярного сезона.