НБА и профсоюз игроков согласились перенести дедлайн отказа от действующего коллективного соглашения
НБА и Национальная ассоциация баскетболистов договорились о продлении дедлайна (15 декабря), когда каждая сторона должна уведомить о планах отказаться от коллективного соглашения (КС) в конце сезона-2022/23, сообщает ESPN.
Переговоры о новом КС продолжаются, и ожидается, что официальная ратификация продления — вероятно, в феврале — состоится на виртуальном заседании совета управляющих в среду, 14 декабря.
Текущее семилетнее КС истекает после сезона-2023/24, но возможность выхода любой из сторон из соглашения оставляет НБА уязвимой перед потенциальным локаутом.
Перенос даты, чтобы сообщить другой стороне об отказе, позволяет лиге и профсоюзу продолжать добиваться нового долгосрочного КС.
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Источники сообщили, что на переговорах НБА добивается введения верхнего предела расходов — системного изменения, которое встретило значительное сопротивление профсоюза.
В связи с тем, что такие организации, как Голден Стэйт, Бруклин и Клипперс, платят огромные деньги на зарплаты и налоги на роскошь, НБА предлагает систему, которая заменит налог на роскошь жестким ограничением, которое команды не смогут превышать.