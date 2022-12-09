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Баскетбол

НБА и профсоюз игроков согласились перенести дедлайн отказа от действующего коллективного соглашения

Лига пытается внедрить в новое соглашение жесткий потолок расходов, что сильно не понравилось баскетболистам.
Сегодня, 22:27
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

НБА и Национальная ассоциация баскетболистов договорились о продлении дедлайна (15 декабря), когда каждая сторона должна уведомить о планах отказаться от коллективного соглашения (КС) в конце сезона-2022/23, сообщает ESPN.

Переговоры о новом КС продолжаются, и ожидается, что официальная ратификация продления — вероятно, в феврале — состоится на виртуальном заседании совета управляющих в среду, 14 декабря.

Текущее семилетнее КС истекает после сезона-2023/24, но возможность выхода любой из сторон из соглашения оставляет НБА уязвимой перед потенциальным локаутом.

Перенос даты, чтобы сообщить другой стороне об отказе, позволяет лиге и профсоюзу продолжать добиваться нового долгосрочного КС.

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Источники сообщили, что на переговорах НБА добивается введения верхнего предела расходов — системного изменения, которое встретило значительное сопротивление профсоюза.

В связи с тем, что такие организации, как Голден Стэйт, Бруклин и Клипперс, платят огромные деньги на зарплаты и налоги на роскошь, НБА предлагает систему, которая заменит налог на роскошь жестким ограничением, которое команды не смогут превышать.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА профсоюз

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