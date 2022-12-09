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Баскетбол

Игрока Голден Стэйт обвиняют в сексуальном насилии

Форвард "воинов" обвиняется в изнасиловании двухлетней давности.
Сегодня, 21:43
Энтони Лэмб
Энтони Лэмб

Согласно иску, поданному тремя женщинами, форвард Голден Стэйт Энтони Лэмб обвиняется в изнасиловании однокурсницы, сообщает Sports Illustrated.

Истцы в иске обвиняют руководство университета Вермонта в "преднамеренном безразличии к сексуальным домогательствам и употреблению наркотиков студентами, что создало дискриминационную и сексуально враждебную среду, в которой студентки столкнулись с повышенным риском сексуального насилия".

Лэмб не был назван ответчиком в судебном процессе, но обвиняется в сексуальном насилии над бывшей пловчихой из Вермонта Кендалл Уэйр, одним из истцов. Уэйр ранее публично говорила о предполагаемом изнасиловании в 2020 году, но не называл Лэмба причастным к этому.

Сам баскетболист отрицает, что когда-либо совершал сексуальные домогательства.

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Уорриорз, в октябре подписавшие двусторонний контракт с Лэмбом, уже опубликовали заявление.

"Энтони не является ответчиком в этом судебном процессе, и, насколько нам известно, ему никогда не предъявлялись обвинения ни в каких правонарушениях. Прежде чем подписать контракт с Энтони, мы провели комплексную проверку, как мы делаем это со всеми игроками".

"Если появится какая-либо новая информация, мы обязательно ее оценим и примем соответствующие меры".

Уэйр заявила в иске, что руководство университета неправильно обработало ее заявление о сексуальном насилии со стороны Лэмба. 

Она сказала, что директор Джефф Шульман и другие сотрудники "увели" ее от подачи официальной жалобы на Лэмба, поскольку ее пригрозили, что она столкнется с последствиями инцидента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз

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