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Баскетбол

Бывшего игрока НБА задержали и поместили в клинику после попытки нанести людям удары иглами

Бен Гордон продолжает страдать от своих психических проблем.
Сегодня, 18:53
Бен Гордон / Getty Images
Бен Гордон / Getty Images

Бывший игрок Чикаго, Детройта и Шарлотт Бен Гордон был задержан полицией и помещен в клинику Гарлема, сообщает Sportskeeda.

Психическое здоровье баскетболиста вызывает у многих огромную озабоченность, поскольку недавно его обвинили в том, что он пытался нанести людям удары швейными иголками.

Ранее в октябре он был задержан за то, что ударил собственного 10-летнего сына, а в ноябре - за драку с охранниками МакДональдса.

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Еще в 2020 году Гордон признался в своих психических проблемах. Он написал статью под названием "Где мой разум" для The Players’ Tribune. Он подробно рассказал о своей борьбе с депрессией, тревогой и суицидальными мыслями.

Гордон рассказал, что начал борьбу со своими проблемами еще во время выступлений в НБА.

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