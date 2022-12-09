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Баскетбол

США освободили баскетболистку из российской тюрьмы в обмен на торговца оружием

Кто-то может посчитать такой обмен неравноценным.
Сегодня, 17:12
Бриттни Грайнер / Getty Images
Бриттни Грайнер / Getty Images

В четверг, 8 декабря, США и россия провели обмен, который готовился многие месяцы.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была освобождена из российской тюрьмы. В обмен страна-спонсор терроризма вернула торговца оружием Виктора Бута.

"Она в безопасности, она в самолете, она на пути домой", — цитирует президента Джо Байдена официальный сайт НБА.

В феврале 2022 года Грайнер была задержана в российском аэропорту. При обыске вещей у нее в чемодане было обнаружено две электронные сигареты с зеленой жидкостью - масло каннабиса. В отдельных штатах США это масло не запрещено.

В итоге 4 августа ее признали виновной в хранении и контрабанде наркотиков и приговорили к девяти годам тюремного заключения и штрафу в один миллион местной валюты.

Виктор Бут, также известный как "оружейный барон" и "торговец смертью" был осужден в США в 2012 году на 25 лет тюрьмы за попытку провести продажу оружия и поддержку терроризма. Он также считается одним из самых больших нелегальных торговцев оружия в мире.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: россия жнба США Бриттни Грайнер

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