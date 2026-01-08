iSport.ua
В российском аеропорту умер бразильский победитель Лиги чемпионов

Трагедия случилась в республике Коми.
Сегодня, 11:24       Автор: Василий Войтюк
Алекс Фелипе
Алекс Фелипе

Бразильский футзалист Алекс Фелипе умер в возрасте 32 лет в аеропорту города Ухта, что на россии. 

Спортсмен с 2020 года выступает в чемпионате страны-террористки за норильский футзальный клуб Никель.

Причины смерти игрока не сообщаются.

До своего переезда на россию Фелипе становился чемпионом и обладателем кубка Испании, а также выиграл Лигу чемпионов с португальским Спортинг Лиссабон.

Напомним, что ранее в той же Ухте футзалисту выстрелили в глаза фейерверком..

