Мексиканский боксер скончался через несколько часов после проигранного боя

Причина смерти спортсмена, вероятно, не связана с полученными травмами.

Мексиканский боксер Педро Антонио Родригес скончался через несколько часов после своего боя. Об этом сообщила Marca.

Испанское издание отмечает, что 37-летнего спортсмена нашли мертвым в его гостиничном номере, куда он вернулся после поединка.

В схватке против Филиппа Велле Педро уступил по единогласному решению судей.

Полиция расследует причину гибели Родригеса.

Стоит отметить, что мексиканец также работал в Мексиканском институте социального обеспечения.

Напомним, ранее сообщалось, что Дюбуа рассказал, готов ли он к трилогии с Усиком.

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