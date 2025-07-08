Дюбуа ответил, готов ли устроить трилогию с Усиком в случае победы в реванше
Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа высказался о возможном третьем бое с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком в случае своей победы в реванше.
Британский боксер отметил, что будет готов к любому вызову.
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"Если счет будет 1:1, то трилогия с Усиком или бой с Джозефом Паркером? Что угодно. Если в контракте будет реванш, то это хорошо.
Не знаю, что решат, но я сделаю свое дело как боец, как солдат. Выйду и одержу победу", - сказал Дюбуа в комментарии DAZN Boxing.
Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Отметим, также Дюбуа заявил, что готов удивить в реванше с Усиком.
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