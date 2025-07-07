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Усик ответил, стал ли Дюбуа лучше по сравнению с первым боем

Украинский боксер оценил своего британского соперника.
Сегодня, 10:58       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своем ближайшем сопернике обладателе титула IBF Даниэле Дюбуа.

Украинский боксер предполагает, что от момента их первого боя в августе 2023 года его оппонент вырос в профессиональном и человеческом плане.

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"Лучше ли сейчас Дюбуа, чем во время первого боя? Возможно. Да, возможно, потому что прошло много лет, два-три.

Сейчас я думаю, что Даниэль вырос, как боксер и как человек", - отметил Усик в комментарии DAZN Boxing.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Отметим, также Усик рассказал, какая цель мотивирует его продолжать боксировать.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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