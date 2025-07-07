Усик рассказал, какая цель мотивирует его продолжать боксировать

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своем мотивации продолжать выступления.

По словам украинского боксера, он стремиться стать трехкратным абсолютным чемпионом мира.

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"Я продолжаю боксировать, потому что Бог дает мне эту возможность. Сейчас моя цель - стать трехкратным абсолютным чемпионом мира. Послушайте, мне нравится бокс, тренировки, тяжелые тренировки.

Я полагаю, что у меня осталось два боя - с Дюбуа и не знаю, с кем еще. Я поговорю об этом после этого поединка. Это моя жизнь", - сказал Усик в комментарии DAZN Boxing.

Напомним, что 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне Александр Усик проведет бой за звание абсолютного чемпиона с Даниэлем Дюбуа.

Ранее в команде Усика рассказали, когда начали обсуждать возможную трилогию с Тайсоном Фьюри.

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