В команде Усика рассказали, когда начали обсуждать трилогию с Фьюри

Сергей Лапин, директор команды чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО), оценил возможность третьего боя украинца с экс-чемпионом Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

По словам Лапина, команды обсуждали трилогию, когда боксеры готовились ко второму бою.

"Идея третьего боя с Тайсоном Фьюри обсуждалась между нашими командами еще с момента их второго поединка. И я никогда не сомневался, что вместе с Goldstar Promotions мы сможем воплотить это в реальность".

Лапин сказал, что сейчас украинский боксер нацелен стать абсолютным чемпионом в третий раз.

"Сейчас и Александр, и вся наша команда полностью сосредоточены на предстоящем бою с Дюбуа, который состоится 19 июля, и на достижении исторической цели — стать трехкратным абсолютным чемпионом. Как вы уже могли заметить, концентрация и полная отдача — это основа стратегии чемпиона и его команды. Когда эта цель — третье абсолютное чемпионство — будет достигнута и эмоции улягутся, мы будем открыты для следующего раунда", - приводит слова Лапина Mirror.

Ранее Хирн назвал бой с Усиком, который не нужно организовывать.

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