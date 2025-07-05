"Это никому не интересно": Хирн назвал бой с Усиком, который не нужно организовывать

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO), высказался о том, что экс-чемпион Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) намерен вернуться.

По словам промоутера, третий бой британца с Александром Усиком не стоит организовывать.

Читай также: "Он уже делал Усику больно": Фьюри дал совет Дюбуа перед реваншем с украинцем

"Никогда не знаешь наверняка. Никогда не знаешь, что он на самом деле думает или что он собирается делать. Думаю, было достаточно очевидно, что он в любом случае вернется, но он никогда прямо не скажет: "Да, я хочу драться с Энтони Джошуа". Ему нужно что-то делать.

Хорошая вещь в том, что он заговорил о третьем бою с Усиком — это реакция, которую видно в сети. При всем уважении, это никому не интересно. Все хотят только бой с Джошуа. Поэтому мы просто будем делать свое, он — свое, а там посмотрим, к чему все придет", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Напомним, что Дюбуа отреагировал на возможное возвращение Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!