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"Это никому не интересно": Хирн назвал бой с Усиком, который не нужно организовывать

Промоутер подобрал соперника для Тайсона Фьюри.
Сегодня, 07:51       Автор: Митя Шитко
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO), высказался о том, что экс-чемпион Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) намерен вернуться.

По словам промоутера, третий бой британца с Александром Усиком не стоит организовывать.

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"Никогда не знаешь наверняка. Никогда не знаешь, что он на самом деле думает или что он собирается делать. Думаю, было достаточно очевидно, что он в любом случае вернется, но он никогда прямо не скажет: "Да, я хочу драться с Энтони Джошуа". Ему нужно что-то делать.

Хорошая вещь в том, что он заговорил о третьем бою с Усиком — это реакция, которую видно в сети. При всем уважении, это никому не интересно. Все хотят только бой с Джошуа. Поэтому мы просто будем делать свое, он — свое, а там посмотрим, к чему все придет", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Напомним, что Дюбуа отреагировал на возможное возвращение Фьюри.

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