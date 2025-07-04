"Он уже делал Усику больно": Фьюри дал совет Дюбуа перед реваншем с украинцем

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) высказался о поединке обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО) с чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО).

По словам "Цыганского короля", британец должен нокаутировать его.

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"Нокаутируй его, потому что... Но я бы так не сказал, потому что это бой в Англии и это его шоу. Так что просто сделай все, что можешь. Вот и все. Все, что можешь.

Ранее Дюбуа сделал ему больно, когда ударом в корпус сбил его с ног. Так что, возможно, он сможет снова пробить тем же ударом в корпус", - сказал Тайсон для Boxing King Media.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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