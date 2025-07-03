"Одностороннее избиение": Фьюри рассказал, что бы сделал в ринге с Дюбуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился предположениями о гипотетическом бое против обладателя пояса IBF Даниэля Дюбуа.

Британский боксер выразил уверенность, что легко бы разобрался со своим соотечественником.

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"Гипотетически, если бы я вернулся, если бы снова вышел на ринг и подрался с Дюбуа, я бы просто отбил этому ублюдку уши. Он даже не смог бы попасть по мне. Это было бы одностороннее избиение.

Но слушайте, я желаю ему удачи в бою против Усика. Просто наши стили несовместимы. Стили делают бои, понимаете, о чем я? И все равно - его стиль и мой стиль несовместимы. Я бы его просто уничтожил", - сказал Фьюри в комментарии Boxing News.

Напомним, что 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне Даниэль Дюбуа проведет бой за звание абсолютного чемпиона против обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика.

Ранее бывший тренер Деонтея Уайлдера рассказал, на кого бы поставил в реванше Усик - Дюбуа.

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