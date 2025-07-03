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Бывший тренер Уайлдера рассказал, на кого бы поставил в реванше Усик - Дюбуа

Скотт назвал сильные стороны британца.
Сегодня, 12:40       Автор: Митя Шитко
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images

Малик Скотт прокомментировал предстоящий бой Александра Усика против Даниэля Дюбуа.

Тренер рассказал, что ставит на украинца в титульном поединке.

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"Дюбуа — немного другой. Усик есть тот, кто он есть. Если бы я делал ставки, то поставил бы на Усика, потому что он всегда находит способ победить.

Но Дюбуа — серьезная угроза на данный момент, бесспорно он входит в число топовых супертяжеловесов. Большой, опасный панчер, да еще и с хорошим тренером — Доном Чарльзом за спиной", - приводит слова Скотта Seconds Out.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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Бывший тренер Уайлдера рассказал, на кого бы поставил в реванше Усик - Дюбуа
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