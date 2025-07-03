"Это будет трагедией для бокса": Фьюри назвал бой, который хочет провести

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) сделал заявление по поводу потенциального боя против экс-чемпиона Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

По словам "Цыганского короля", он хотел бы оказаться в ринге со своим соотечественником.

Читай также: "Победит нокаутом": Уоррен предсказал итог реванша Усик - Дюбуа

"Бой между двумя британцами, против Энтони Джошуа был бы великим. Я всегда говорил, что если мы оба уйдем в мир иной, не подравшись друг с другом, это будет трагедией для британского бокса, независимо от того, когда, как, что, где и когда это произойдет. Но я хочу отомстить. Понимаете, о чем я?

Я хочу драться с Усиком на стадионе Уэмбли перед 100 000 зрителей, снова поднять пояса и стать трехкратным чемпионом. Это моя мечта. Но кроме этого, моей второй мечтой является большой бой с Энтони Джошуа", - приводит слова Тайсона Boxing Scene.

Напомним, что Турки сделал громкое заявление о будущем Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!