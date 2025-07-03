iSport.ua
Русский Українська

"Это будет трагедией для бокса": Фьюри назвал бой, который хочет провести

Тайсон выбрал поединок, который будет важен для британцев.
Сегодня, 09:20       Автор: Митя Шитко
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) сделал заявление по поводу потенциального боя против экс-чемпиона Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

По словам "Цыганского короля", он хотел бы оказаться в ринге со своим соотечественником.

Читай также: "Победит нокаутом": Уоррен предсказал итог реванша Усик - Дюбуа

"Бой между двумя британцами, против Энтони Джошуа был бы великим. Я всегда говорил, что если мы оба уйдем в мир иной, не подравшись друг с другом, это будет трагедией для британского бокса, независимо от того, когда, как, что, где и когда это произойдет. Но я хочу отомстить. Понимаете, о чем я?

Я хочу драться с Усиком на стадионе Уэмбли перед 100 000 зрителей, снова поднять пояса и стать трехкратным чемпионом. Это моя мечта. Но кроме этого, моей второй мечтой является большой бой с Энтони Джошуа", - приводит слова Тайсона Boxing Scene.

Напомним, что Турки сделал громкое заявление о будущем Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Фьюри вызвал Усика на трилогию, назвав дату боя Фьюри вызвал Усика на трилогию, назвав дату боя
Нападающий Ливерпуля Диогу Жота погиб в автокатастрофе Нападающий Ливерпуля Диогу Жота погиб в автокатастрофе
"После жеребьевки подумала": Свитолина оценила победу Ястремской над Гауфф "После жеребьевки подумала": Свитолина оценила победу Ястремской над Гауфф
"Мне его жаль": Фьюри оценил перспективы Уайлдера "Мне его жаль": Фьюри оценил перспективы Уайлдера

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Бельгия - Италия, Испания - Португалия на женском чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Бокс11:51
Фьюри вызвал Усика на трилогию, назвав дату боя
Европа11:21
Нападающий Ливерпуля Диогу Жота погиб в автокатастрофе
Теннис11:00
"После жеребьевки подумала": Свитолина оценила победу Ястремской над Гауфф
Бокс10:35
"Мне его жаль": Фьюри оценил перспективы Уайлдера
Теннис10:05
Ястремская сыграет с россиянкой после победы над Гауфф на Уимблдоне
Другие страны09:45
Определилась судьба Луиса Суареса в Интер Майами
Бокс09:20
"Это будет трагедией для бокса": Фьюри назвал бой, который хочет провести
Теннис08:50
Украинцы на Уимблдоне: Ястремская и Стародубцева проведут свои вторые матчи
Бокс08:30
Пропустит шесть месяцев: названа причина, почему Новицкий снялся с боя против Сиренко
Европа08:06
Футбол сегодня: Бельгия - Италия, Испания - Португалия на женском чемпионате Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK