"Победит нокаутом": Уоррен предсказал итог реванша Усик - Дюбуа

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО), поделился ожиданиями от реванша своего клиента с чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО).

По словам Уоррена, британец сильно спрогрессировал за последние года.

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"С тех пор как мы подписали его 9 лет назад, он сильно изменился. Были сложности, но он их прошел. Его последние 3-4 боя, включая первый бой против Усика – это доказательства того, что он способен нанести ему ущерб. А после этого – еще три победы над серьезными соперниками. И теперь он выходит против босса хевивейта. Он в хорошей форме, ему 27 лет. Это его шанс войти в историю".

Промоутер считает, что Дюбуа досрочно победит украинца и станет новым абсолютным чемпионом мира.

"Если он попадет – Усик упадет. А если нет – думаю, он сможет перебоксировать его. Но все зависит только от этих двух ребят", - приводит слова Уоррена Frank Warren's Queensberry Promotions.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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