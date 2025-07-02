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Фьюри оценил Усика и Дюбуа перед их вторым боем

Британец не стал называть фаворита, выделив главные преимущества соперников.
Сегодня, 21:33       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о реванше между обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком и чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

"Цыганский король" отметил, что в этом поединке будет противостояние опыта украинца и молодости британца.

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"Дюбуа очень молод и амбициозен. Усик - очень опытный боксер.

Однако Усик после двух боев со мной, и это спорный вопрос, выиграл он их или нет, но он получил решение, и это единственное, что имеет значение", - приводит слова Фьюри Sky Sports.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Отметим, ранее Фьюри выразил уверенность, что одолел Усика в реванше.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Даниэль Дюбуа

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