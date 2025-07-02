Фьюри назвал боксера, ради которого возобновит карьеру

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) готов вернуться в бокс.

Британец может возобновить карьеру, но только ради боя с Александром Усиком.

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"Если бы я возвращался, только ради боя с Усиком. Но я хочу честного результата в Англии.

То есть он единственный боец? Именно его я хочу. Это бой, который я больше всего хотел бы получить следующим", - приводит слова Тайсона Boxing Scene.

36-летний Фьюри объявил о завершении карьеры в январе.

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