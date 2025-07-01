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"Легкий вечер для него": Брат Фьюри назвал безоговорочного фаворита боя Усик - Дюбуа

Хьюи Фьюри сделал однозначный прогноз на будущий поединок украинца и британца.
Сегодня, 13:44
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Хьюи Фьюри, представитель супертяжелого веса и двоюродный брат Тайсона Фьюри, поделился мыслями о втором бое между чемпионом дивизиона по версиям WBC, WBA и WBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

Британский боксер выразил уверенность, что его соотечественнику нечего будет противопоставить украинцу в будущем противостоянии.

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"Я не думаю, что Дюбуа может что-то изменить. Мне кажется, что Усик уже раскусил его, и все повторится снова.

Шансы Дюбуа? Если он начнет с места в карьер, то просто быстрее пострадает. Думаю, это будет легкий вечер для Усика.

Может ли Усик освободить титулы после победы? Да, безусловно. Я не вижу смысла для него постоянно побеждать одних и тех же соперников. Честно говоря, даже не знаю, какой у него может быть следующий шаг", - сказал Фьюри в комментарии Seconds Out.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее Дюбуа объяснил, почему уверен в победе над Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Хьюи Фьюри Даниэль Дюбуа

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