"Я всегда был андердогом": Дюбуа объяснил, почему уверен в победе над Усиком

Британский боксер надеется снова разочаровать тех, кто в него не верит.

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа поделился ожиданиями от реванша против обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика.

Британский боксер уверен, что ему по силам одолеть украинца, ведь ему раньше удавалось добиваться успеха, несмотря на то что он считался аутсайдером.

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"Я пробивался наверх, и каждый бой делал свое дело. Теперь я мужчина. Теперь у меня есть титул. Я мужчина, и теперь я должен завоевать все пояса, чтобы показать, кто настоящий чемпион, чемпион нынешнего и будущего.

Я верю, что выиграю у лучшего Усика, который будет на ринге в тот вечер. Это все, что я должен сделать и о чем должен беспокоиться. Я сосредоточен на своем пути, я создаю свое наследие, оставляю свой след в этом спорте, и я очень тяжело работал, чтобы добраться сюда. Я не собираюсь сдаваться сейчас. Я у дверей и я просто собираюсь их выбить.

На протяжении всей своей карьеры я всегда был андердогом, поэтому я хочу сохранить этот настрой. Я продолжу разбивать сердца тех, кто меня ненавидит, и продолжу доказывать, что они неправы", - сказал Дюбуа в комментарии Sky Sports.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее сообщалось, что для реванша Усик - Дюбуа количество мест на Уэмбли могут увеличить.

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