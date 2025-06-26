"Я всегда был андердогом": Дюбуа объяснил, почему уверен в победе над Усиком
Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа поделился ожиданиями от реванша против обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика.
Британский боксер уверен, что ему по силам одолеть украинца, ведь ему раньше удавалось добиваться успеха, несмотря на то что он считался аутсайдером.
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"Я пробивался наверх, и каждый бой делал свое дело. Теперь я мужчина. Теперь у меня есть титул. Я мужчина, и теперь я должен завоевать все пояса, чтобы показать, кто настоящий чемпион, чемпион нынешнего и будущего.
Я верю, что выиграю у лучшего Усика, который будет на ринге в тот вечер. Это все, что я должен сделать и о чем должен беспокоиться. Я сосредоточен на своем пути, я создаю свое наследие, оставляю свой след в этом спорте, и я очень тяжело работал, чтобы добраться сюда. Я не собираюсь сдаваться сейчас. Я у дверей и я просто собираюсь их выбить.
На протяжении всей своей карьеры я всегда был андердогом, поэтому я хочу сохранить этот настрой. Я продолжу разбивать сердца тех, кто меня ненавидит, и продолжу доказывать, что они неправы", - сказал Дюбуа в комментарии Sky Sports.
Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Ранее сообщалось, что для реванша Усик - Дюбуа количество мест на Уэмбли могут увеличить.
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