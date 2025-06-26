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Количество мест на Уэмбли могут увеличить для реванша Усик - Дюбуа

По словам промоутера, все будет зависеть от уровня зрительского интереса.
Сегодня, 15:51       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, высказался о продажах билетов на реванш его подопечного с чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

По словам промоутера, количество мест на 90-тысячном стадионе Уэмбли может быть увеличено для будущего поединка.

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"Сейчас у нас 78 тысяч проданных билетов. Когда мы достигнем отметки примерно в 84 тысячи или около того, тогда мы пойдем на 94 тысячи.

Для этого нужно заранее подать заявку, поэтому мы сделаем это только в том случае, если будем уверены, что заполним все места. У нас еще есть немного времени, чтобы это сделать", - приводит слова Уоррена The Ring.

Отметим, что стоимость билетов на бой начинается от 49,96 фунтов стерлингов (около 2770 гривен). Цены за VIP-места стартуют от 838,95 фунтов (около 46,5 тысяч гривен).

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее Дюбуа рассказал, что изменится в реванше с Усиком.

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