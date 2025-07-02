"Любой, кто разбирается, видел это": Фьюри верит, что одолел Усика в реванше

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вспомнил свое поражение в реванше с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком, после которого он объявил о завершении карьеры.

Британский боксер отметил, что считает несправедливым результат повторного боя с украинцем, но принимает его.

Читай также: Фьюри назвал боксера, ради которого возобновит карьеру

"Слушайте, мой последний бой был чистой, черт побери, победой "Цыганского короля". Любой, кто разбирается в боксе, видел это. Д*рьмо собачье, да? Политическое решение, как бы вы это не называли.

Я дал интервью и просто ушел с ринга. Как только был объявлен результат, я подумал: "Я принимаю это, я мужчина, я не ищу оправданий. Поехали дальше".

Я получил деньги, поразвлекался, убрался оттуда. Счастливые деньки. Я вернулся домой к семье и теперь я счастлив. Я дома в Моркаме. Я тренируюсь дважды в день, хожу, куда хочу, могу выпить пива, когда захочу. Я ем то, что хочу. Я допоздна не ложусь спать. Я могу делать то, что, черт возьми, хочу. Знаете почему? Потому что я заслужил это право", - приводит слова Фьюри Boxing Scene.

Отметим, ранее президент WBC высказался о возможном возвращении Тайсона Фьюри в ринг.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!