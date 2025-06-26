"Ни словом не обмолвился": Президент WBC высказался о возвращении Фьюри

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал вероятное возобновление карьеры бывшим обладателем пояса организации в супертяжделом весе Тайсоном Фьюри.

Глава WBC отметил, что их экс-чемпион счастлив на пенсии и пока в разговорах не намекал на возможное возвращение в ринг.

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"Я звоню ему регулярно, и он говорит: "О, я так счастлив, на пенсии, я рядом со своей женой". Он ни словом не обмолвился, что планирует вернуться.

Он сказал мне, что не доволен решением во втором бою с Усиком. Он все еще очень зол на оценки судей и был очень расстроен. Но он на пенсии, вот что он сказал.

Возможно, как в фильме "Крестный отец", мы услышим, как он скажет: "Как раз когда я думал, что я вышел из игры, они снова втягивают меня!" Мы не знаем…", - приводит слова Сулеймана Sky Sports.

Отметим, ранее Сулейман заявил, что Фьюри готовы предоставить титульный бой, если он вернется.

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