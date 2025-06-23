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"Всегда будет номером один": Фьюри готовы предоставить титульный бой, если он вернется

Президент WBC поразмышлял о вероятности возобновления карьеры экс-чемпионом.
Сегодня, 10:59       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Президент WBC Маурисио Сулейман высказался о возможном возвращении в ринг бывшего обладателя пояса организации в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

Глава Всемирного боксерского совета отметил, что они будут готовы предоставить своему экс-чемпиону титульный бой, если он решит возобновить карьеру.

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"Тайсон особенный. И когда я с ним разговариваю, он все еще расстроен из-за боя с Александром Усиком, потому что он считает, что одержал победу в реванше.

Но он счастливо ушел на пенсию и наслаждается своей жизнью. Это идеальный сценарий для бойца, который уже заработал деньги. У него прекрасная семья, и если он останется на пенсии, это будет большой историей успеха.

Если Тайсон решит вернуться в бокс, для него всегда будет открыта дверь WBC. Он всегда будет номером один, так что, безусловно, мы дадим ему шанс побороться за титул чемпиона мира, если он вернется, потому что он - лучший из лучших", - приводит слова Сулеймана The Sun.

Напомним, ранее Фьюри прокомментировал возможность трилогии с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Маурисио Сулейман WBC

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