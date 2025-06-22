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Промоутер Джошуа рассказал, от чего будет зависеть проведение боя с Фьюри

Эдди Хирн оценил целесообразность организации поединка двух британцев.
Сегодня, 11:59       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона супертяжелого веса Энтони Джошуа, высказался о потенциальном бое против еще одного экс-обладателя титула Тайсона Фьюри.

По словам представителя британского боксера, целесообразность организации подобного поединка будет зависеть от того, как его подопечный будет выглядеть во время своего ближайшего выступления.

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"Если он будет плохо выглядеть в тренировочном лагере, в спаррингах, если он выйдет на поединок в ноябре или декабре и будет выглядеть совсем неготовым, будет плохо спарринговать, я скажу ему перед боем с Фьюри: "Возможно, нам не стоит этого делать".

Вы очень быстро поймете, на что он еще способен, потому что Энтони будет драться с опасным соперником", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Ранее сообщалось, что между Фьюри и Джошуа существует устная договоренность о поединке.

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