"Он мне пообещал": Турки сделал громкое заявление о будущем Фьюри

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх заявил, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри пообещал ему вернуться в ринг.

Садовский организатор боев сообщил, что британский боксер может возобновить карьеру в следующем году.

При этом Турки отметил, что они намерены поохотиться на "кролика", очевидно намекая на возможную трилогию с Александром Усиком.

"Цыганский король вернется. Я разговаривал с ним, и он мне пообещал, что будет на Riyadh Season в 2026 году... Нам нужно устроить охоту на кролика", - написал Аль-аш-Шейх в сети X.

