"Он мне пообещал": Турки сделал громкое заявление о будущем Фьюри
Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх заявил, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри пообещал ему вернуться в ринг.
Садовский организатор боев сообщил, что британский боксер может возобновить карьеру в следующем году.
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При этом Турки отметил, что они намерены поохотиться на "кролика", очевидно намекая на возможную трилогию с Александром Усиком.
"Цыганский король вернется. Я разговаривал с ним, и он мне пообещал, что будет на Riyadh Season в 2026 году... Нам нужно устроить охоту на кролика", - написал Аль-аш-Шейх в сети X.
The 'Gypsy King' will be back!!! I talked with him, and I have his word to have him in Riyadh Season in 2026 ... 🥊 We have a rabbit to hunt! 🐰🐇 pic.twitter.com/yhDVkoQD1f— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 2, 2025
Напомним, ранее Фьюри заявил, что может возобновить карьеру только ради боя с Усиком.
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