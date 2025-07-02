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"Он мне пообещал": Турки сделал громкое заявление о будущем Фьюри

Саудовский организатор заговорил о возвращении британца, намекнув на трилогию с Усиком.
Вчера, 23:35       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик, Турки Аль аш-Шейх и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик, Турки Аль аш-Шейх и Тайсон Фьюри / Getty Images

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх заявил, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри пообещал ему вернуться в ринг.

Садовский организатор боев сообщил, что британский боксер может возобновить карьеру в следующем году.

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При этом Турки отметил, что они намерены поохотиться на "кролика", очевидно намекая на возможную трилогию с Александром Усиком.

"Цыганский король вернется. Я разговаривал с ним, и он мне пообещал, что будет на Riyadh Season в 2026 году... Нам нужно устроить охоту на кролика", - написал Аль-аш-Шейх в сети X.

Напомним, ранее Фьюри заявил, что может возобновить карьеру только ради боя с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Турки Аль аш-Шейх

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