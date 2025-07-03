Фьюри вызвал Усика на трилогию, назвав дату боя

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) готов возобновить карьеру.

Британец вызвал на третий бой обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО).

"18 апреля 2026 года, стадион Уэмбли, трилогия", - написал Тайсон, добавив фото украинца.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри в прошлом году. В реванше украинец одолел британца единогласным решением судей (116−112, 116−112, 116−112). После второго поражения Тайсон объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что Фьюри оценил Усика и Дюбуа перед их вторым боем.

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