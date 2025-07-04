"Ему это понравится": Дюбуа отреагировал на возможное возвращение Фьюри

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа высказался по поводу Тайсона Фьюри.

Британец считает, что "Цыганский король" действительно вернется, чтобы провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира.

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"Не думаю, что даже сам Фьюри воспринимает себя всерьез. Он говорит первое, что приходит в голову. Я полагал, что он вернется. Фьюри уже делал так раньше. Со всеми этими титулами на кону он может вернуться и провести мегафайт, так что я не воспринимал это всерьез.

Я считаю, что он вернется. Когда Фьюри увидит все эти титулы на кону, я думаю, что ему это понравится. Он точно вернется. Это то, чего я хочу. Нам необходимо, чтобы супертяжелый вес был здоровым для нас, бойцов, и мы могли проводить настоящие мегафайты вроде этого. Это был бы мегафайт. Это то, чего ты хочешь", - приводит слова Дюбуа The Ring.

Напомним, что были раскрыты детали возможной трилогии Усик - Фьюри.

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