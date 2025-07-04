Директор Усика поделился мыслями о третьем бое украинца и Фьюри

Сергей Лапин, директор команды чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО), высказался о возможном третьем сражении своего клиента с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

По словам Лапина, сейчас украинец думает о поединке против Даниэля Дюбуа, а затем уже можно поговорить о других боях.

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"Трехкратное абсолютное чемпионство – именно это цель.

Когда она будет достигнута и страсти утихнут, мы будем открыты для следующего вызова", - приводит слова Лапина Ready to Fight.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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