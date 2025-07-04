Менеджер Усика кратко отреагировал на информацию о трилогии с Фьюри

Эгис Климас ответил на заявление Турки о возвращении британца в ринг.

Эгис Климас, менеджер обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, отреагировал на информацию о возможном третьем бое против экс-чемпиона Тайсона Фьюри.

Представитель украинского боксера опубликовал заявление главы Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейха о возможном возвращении британца в ринг, отметив, что они всегда могут с ним связаться.

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"У вас есть мой номер", - написал Климас в сети X.

You people have my number https://t.co/O0sFctMiju — Egis Klimas (@KlimasBoxing) July 3, 2025

Напомним, ранее Фьюри уже вызвал Усика на трилогию, назвав дату боя.

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