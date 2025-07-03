Никаких договоренностей: раскрыты детали возможной трилогии Усик - Фьюри

Британец вызвал украинца на бой на недоступную для места проведения дату.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, пребывающий ныне на пенсии, бросил вызов на бой обладателю титулов WBC, WBA и WBO Александру Усику, указав дату и место проведения боя.

Тем не менее, как сообщает BoxingScene, источники, близкие к окружению британского боксера, подтвердили, что никаких договоренностей между сторонами по поводу третьего поединка не существует.

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Также команды боксеров не проводили никаких официальных переговоров об организации трилогии.

Кроме того, Фьюри указал Усику дату боя недоступную для места его проведения. По информации издания, 18 апреля 2026 года лондонский стадион Уэмбли не сможет принять поединок.

Напомним, ранее Турки Аль аш-Шейх сделал громкое заявление о будущем Фьюри.

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