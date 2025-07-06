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"Почему бы не посмотреть это снова?": Промоутер Фьюри оценил возможность организации трилогии с Усиком

Фрэнк Уоррен отреагировал на заявления британца о возвращении в ринг.
Сегодня, 10:33       Автор: Игорь Мищук
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал заявления своего подопечного о возобновлении карьеры и намерении устроить трилогию с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

Представитель британского боксера отметил, что заинтересован в возможности организовать третий бой с украинцем, и выразил уверенность, что он будет не менее захватывающим, чем два предыдущие.

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"Да, Фьюри сказал, что хочет вернуться. Давайте посмотрим, что будет дальше. У нас большой бой 19 июля, и я думаю, он определит, как все пойдет дальше. Да, он говорит, что хочет вернуться, и я поддержу его в этом, если он уверен в своем решении на сто процентов.

Тайсон хочет трилогию с Усиком, он четко об этом заявил. Я знаю, почему он хочет этот бой. Но посмотрим, что случится 19 июля. Лично я думаю, что Даниэль Дюбуа победит, так что посмотрим.

Сейчас интересные времена, и также все зависит от того, как сложится бой. Все понимают, что там будет проигравший, но как он проиграет, в каком поединке. Я постоянно заявляю, что супертяжелый дивизион сейчас в огне. Там можно устроить несколько отличных боев, а возвращение Тайсона - это огромное дополнение к этому.

Кто-то не хочет видеть трилогию, ведь уже было два боя и Усик дважды победил? Я с этим не согласен. Оба поединка были очень хорошими для просмотра. Так почему бы не посмотреть это снова? Это были близкие бои. У каждого свое мнение по поводу того, кто победил, а кто проиграл. Но факт в том, что это были близкие бои. Даже если Усик проиграет, это все равно будет хороший поединок", - сказал Уоррен в комментарии BoxNation.

Напомним, что Фьюри вызвал Усика на третий бой, который якобы должен состояться 18 апреля 2026 года лондонский стадион Уэмбли.

Ранее в команде Усика также рассказали, когда начали обсуждать трилогию с Фьюри.

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