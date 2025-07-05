"Будут тр*хать": Фьюри решил жестко поиздеваться над Усиком, превратив его в секс-куклу
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри достаточно странным способом решил подогреть интерес к потенциальной трилогии с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.
На своей странице в Instagram британский боксер начал публиковать видео с секс-куклой, на которую нацепил лицо соперника и заявил, что с ней будут делать.
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"У меня есть маленький Усик. Я готовлюсь к нашему бою в апреле 2026 года. А пока его будут тр*хать", - сказал Фьюри.
После Фьюри еще и начал с ней везде носиться, показав видео из автомобиля и сообщив, что собирается на "свидание".
"Привет, крошка. Готова к свиданию? Поехали", - заявил британский боксер.
Напомним, ранее Фьюри вызвал Усика на третий бой, который якобы должен состояться 18 апреля 2026 года лондонский стадион Уэмбли.
Позже в команде Усика рассказали, когда начали обсуждать трилогию с Фьюри.
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