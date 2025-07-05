"Выиграю у всех хейтеров": Дюбуа объяснил, в чем ценность победы над Усиком

Британский боксер рассказал о дополнительной мотивации на реванш с украинцем.

Обладатель пояса IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа поделился ожиданиями от второго боя против чемпиона по версиям WBC, WBA и WBO Александра Усика.

Британский боксер выразил уверенность, что может добиться успеха в будущем противостоянии, и отметил, что собирается доказать неправоту всех, кто в нем сомневается.

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"Драться перед 90 тысячами болельщиков? Это как тот поединок против Энтони Джошуа. Я снова и снова прокручиваю его в голове.

И на этот раз я не просто выиграю у Усика, я выиграю у всех своих хейтеров, у всех, снова. Это лучшее чувство в мире", - заявил Дюбуа в комментарии Fight Hub TV.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее промоутер Дюбуа Фрєнк Уоррен предсказал итог реванша с Усиком.

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